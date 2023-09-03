Фото: asgsr.ru

Утром 3 сентября в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4.2. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Подземный толчок был зафиксирован в 6:56 по местному времени в точке с координатами 54.17 широты и 86.41 долготы – это в Краснобродском городском округе. Магнитуда землетрясения составила 4,2, а интенсивность в эпицентре – 5.2 по оценке MSK64.

В сводке отмечается, что сейсмособытие носило природный характер.

По словам местных жителей, они ощутили подземные толчки, особенно на верхних этажах зданий.