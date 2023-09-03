В Кузбассе автомобилист сбил во дворе мальчика на самокате

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке автомобилист сбил во вдвое дома подростка на самокате, пострадавший ребенок был госпитализирован. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло 1 сентября около 18:00 у дома по улице Братьев Сизых. 18-летний парень за рулем «Тойота Королла» наехал на 13-летнего мальчика, который, скатываясь с пандуса на самокате, оказался на проезжей части. В результате ДТП подросток получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую, переломы и ушибы.

На автомобилиста составили административные протоколы. Кроме того, семья пострадавшего мальчика вправе обратиться в суд для возмещения морального вреда.

В полиции Кузбасса напомнили, что водителям во дворах следует быть предельно внимательными и осторожными и двигаться со скорость до 20 км/час. Правоохранители также призвали родителей провести беседы с детьми о внимательности при движении по дворовой части.