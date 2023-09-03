В Кемеровском округе в лесу заблудилась семья

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В Кемеровском районе нашли заблудившуюся в лесу семью. О происшествии рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Трое родственников отправились за грибами в лес в районе деревни Осиновка. Собирая грибы, трое женщин и один мужчина потерялись и не смогли найти дорогу домой. На помощь им прибыли спасатели Кемеровского поискового аварийно-спасательного отряда.

Специалисты отыскали в лесном массиве потерявшихся грибников и вывели их к автомобилю. От медицинской помощи пострадавшие отказались.