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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 7:19

В Кемеровском округе в лесу заблудилась семья

В Кузбассе спасатели нашли заблудившихся в лесу грибников
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В Кемеровском районе нашли заблудившуюся в лесу семью. О происшествии рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Трое родственников отправились за грибами в лес в районе деревни Осиновка. Собирая грибы, трое женщин и один мужчина потерялись и не смогли найти дорогу домой. На помощь им прибыли спасатели Кемеровского поискового аварийно-спасательного отряда.

Специалисты отыскали в лесном массиве потерявшихся грибников и вывели их к автомобилю. От медицинской помощи пострадавшие отказались.