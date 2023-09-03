Синоптики Кузбасса рассказали, какой будет погода в понедельник

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 4 сентября, в Кузбассе будет теплая погода с кратковременными дождями и туманами. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью по области ожидается температура +6... +11 градусов, местами до +16, днем в пределах +21... +26 градусов. Ветер будет юго-восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, только ночью по северу и днем местами по западу области пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы, туманы.

В Кемерове ночью будет +10... +12 градусов, днем +22...+24. Возможны туманы, кратковременный дождь и гроза.