Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2023 1:37

В Кузбассе 13-летний школьник на мопеде врезался в автомобиль

ДТП с участием подростка на мопеде произошло на сельской дороге
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе произошло ДТП с участием 13-летнего подростка. Обстоятельства рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария случилась в селе Мохово на первом километре технологической дороги. Подросток ехал на мопеде «Венто», не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Хавэйл Х6», за рулем которого сидел 37-летний мужчина. В результате ДТП юный водитель получил переломы ног и ушибы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Оказалось, что мопед принадлежит 58-летнему дедушке школьника. Тот сам разрешил ребенку взять технику.

На мужчину составили административный протокол. Также к ответственности была привлечена мать подростка.