В Кузбассе 13-летний школьник на мопеде врезался в автомобиль

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе произошло ДТП с участием 13-летнего подростка. Обстоятельства рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария случилась в селе Мохово на первом километре технологической дороги. Подросток ехал на мопеде «Венто», не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Хавэйл Х6», за рулем которого сидел 37-летний мужчина. В результате ДТП юный водитель получил переломы ног и ушибы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Оказалось, что мопед принадлежит 58-летнему дедушке школьника. Тот сам разрешил ребенку взять технику.

На мужчину составили административный протокол. Также к ответственности была привлечена мать подростка.