В Кемерове временно отключат несколько светофоров

Фото: администрация г. Кемерово.

Сегодня, 4 сентября, в Кемерове на несколько часов отключат светофоры на трех участках. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 09:00 до 12:00 не будут работать светофоры по улице Нахимова, 177. С 13:00 до 16:00 перестанут показывать сигналы светофоры по улице Пролетарской,13, а также на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Пролетарской.

В мэрии пояснили, что это связано с отключением электричества на время ремонта.

Водителей попросили руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков.