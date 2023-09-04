В Кемерове открыли движение через перекресток Мичурина – Советский

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове открыли движение автомобилей через перекресток улица Мичурина – проспект Советский. Об этом сообщили в городской администрации.

Автомобильное движение на перекрестке было перекрыто с 1 сентября. Это было связано с необходимостью устройства дополнительного ливнеприемного колодца, а также замены водопропускной трубы и подключения ее к сети ливневой канализации. К утру понедельника, 4 сентября, все работы были завершены.

- Движение автомобилей через перекресток Мичурина - Советский возобновлено. За минувшие выходные здесь выполнили переустройство сетей ливневой канализации, - отметили в мэрии.