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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 6:36

В Кузбассе бухгалтер незаконно присвоила более миллиона рублей

Бывшая главный бухгалтер из Юрги предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП

Фото: архив "КП

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Юрге бывшая главный бухгалтер предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В течение трех лет 41-летняя женщина, работая в одном из муниципальных учреждений, вносила ложные сведения в реестры на выплату премий работникам детского сада. В ведомостях главный бухгалтер указывала свою фамилию и сумму положенной ей выплаты. Таким образом женщине удалось похитить более 1 миллиона 190 тысяч рублей.

О преступной деятельности юргинки стало известно сотрудниками ФСБ. На женщину завели уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Горожанка не стала отрицать свою вину и вернула все похищенные деньги.

Сейчас уголовное дело передано в суд.