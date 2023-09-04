В Кузбассе работникам «Разреза Инской» выплатили долги по зарплате

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе в ходе расследования уголовного дела перед работниками АО «Разрез Инской» полностью погашена задолженность по заработной плате. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, с декабря 2022 года сотрудникам угольного предприятия не выплачивали положенные деньги. Заработную плату не получили 547 работников. За период с декабря прошлого года по август этого года задолженность перед ними составила порядка 245 млн рублей.

- Наряду со сбором доказательств следователи совместно с органами прокуратуры проводили работу по возмещению ущерба, причиненного преступлением. В результате принятых мер удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате, - отметили в ведомстве.

Напомним, что фигурантами по уголовному делу о невыплате заработной платы проходят бывший конкурсный управляющий и конкурсный управляющий АО «Разрез Инской».