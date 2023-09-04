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НовостиОбщество4 сентября 2023 9:31

Мэр Кемерова рассказал о ходе ремонта сквера имени Гагарина

Все работы вместе с благоустройством сквера планируется завершить 20 сентября
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал в своем телеграм-канале о ходе ремонта сквера имени Гагарина на улице Космической.

Сегодня градоначальник посетил этот объект. По его словам, сам бюст легендарного космонавта уже отреставрирован и ждет установки. Напомним, что памятник очистили от налета, отремонтировали швы, отполировали и нанесли на него лак.

Сейчас подрядчик занимается нарезкой мраморных плит для будущего постамента. Планируется, что к 20 сентября будет закончено благоустройство сквера и установлен бюст Гагарина.