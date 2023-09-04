Молодые бизнесмены Кузбасса получили гранты за свои идеи.

Почти на десять миллионов рублей получили гранты молодые кузбасские бизнесмены. Гранты 22 начинающим предпринимателям вручены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство России».

- Среди них кемеровчане, новокузнечане, жители Анжеро-Судженска, Осинников, Прокопьевска, Белова, Гурьевска, Киселевска, Юрги и других территорий области, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе АПК.

Благодаря грантам, а это от 100 до 500 тысяч рублей, молодые и социальные предприниматели намерены открыть в регионе массажные кабинеты, общепиты, автомастерские, фотосалоны, видеостудии, швейные мастерские.

Губернатор Кузбасса уверен, что развитие малого и среднего бизнеса - одна из составляющих экономического успеха региона.

- В Кузбассе активно реализуются меры поддержки для молодых и начинающих бизнесменов, которые предлагают много проектов в социальной сфере. Для них очень важна помощь на стартовом этапе, чтобы воплотить идею в жизнь, - подчеркнул Сергей Цивилев.