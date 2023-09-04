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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:24

Почти на десять миллионов рублей получили гранты молодые кузбасские бизнесмены

Молодым предпринимателям Кемеровской области вручены гранты на общую сумму 9,8 миллиона рублей
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Молодые бизнесмены Кузбасса получили гранты за свои идеи.

Молодые бизнесмены Кузбасса получили гранты за свои идеи.

Почти на десять миллионов рублей получили гранты молодые кузбасские бизнесмены. Гранты 22 начинающим предпринимателям вручены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство России».

- Среди них кемеровчане, новокузнечане, жители Анжеро-Судженска, Осинников, Прокопьевска, Белова, Гурьевска, Киселевска, Юрги и других территорий области, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе АПК.

Благодаря грантам, а это от 100 до 500 тысяч рублей, молодые и социальные предприниматели намерены открыть в регионе массажные кабинеты, общепиты, автомастерские, фотосалоны, видеостудии, швейные мастерские.

Губернатор Кузбасса уверен, что развитие малого и среднего бизнеса - одна из составляющих экономического успеха региона.

- В Кузбассе активно реализуются меры поддержки для молодых и начинающих бизнесменов, которые предлагают много проектов в социальной сфере. Для них очень важна помощь на стартовом этапе, чтобы воплотить идею в жизнь, - подчеркнул Сергей Цивилев.