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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:29

Больше километра автодорог отремонтируют в жилом районе Кемерова

В кемеровском поселке Кедровка обновят свыше километра автодорог
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В кемеровской Кедровке в этом году обновят больше километра автодорог.

В кемеровской Кедровке в этом году обновят больше километра автодорог.

Больше километра автодорог отремонтируют в кемеровском жилом районе Кемерова

Сейчас в Кедровке обновляют важную магистраль района - улицу Стахановскую.

- Для нас она в приоритете, ведь здесь курсируют сразу пять востребованных автобусных маршрутов. Дорожники в эти дни устанавливают бордюры, укладывают асфальт, благоустраивают пешеходные тротуары. На обновляющихся участках кроме ремонта трасс устанавливают новые люки колодцев и дождеприемники, а также, разметку, барьерные ограждения и дорожные знаки.

Всего в этом году в столице Кузбасса в текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 19 магистралей.