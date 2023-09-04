Еще один бесплатный виртуальный концертный зал открыли в Кузбассе

Новый виртуальный концертный зал открыли в Кузбассе.

В Прокопьевске открыли седьмой виртуальный концертный зал.

Его оборудовали в местной школе искусств. В проект по нацпроекту «Культура» из федерального и регионального бюджетов инвестировано порядка пяти миллионов рублей.

Зал оснащен светодиодным модулем и передовой аппаратурой.

Знакомиться с лучшими театрами, музеями и выставками России благодаря цифровым технологиям ежегодно смогут свыше трех тысяч прокопчан, - рассказали « Комсомолке»

в пресс-службе АПК.

- Люди разных возрастов, благодаря таким вот виртуальным культурным площадкам, не тратя время и деньги на дорогу в столичные театры и музеи, могут приобщиться дома к мировой культуре, расширить кругозор. И все это бесплатно, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, подобные виртуальные концертные залы уже радуют жителей Белова, Анжеро-Судженска, Кемерове, Киселевска Ленинска - Кузнецкого. До конца года еще один культурный центр появится в Мысках.