В Кузбассе пройдет «горячая линия» по вопросам школьного питания

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В Кузбассе Роспотребнадзор организовал «горячую линию» по вопросам организации горячего питания в школах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Получить консультации можно будет с 4 по 15 сентября. Звонить необходимо в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу по телефонам 8-800-300-46-24, 34-88-19, 36-78-50 (в будние дни с 08.00 до 12.30 и с 13.15 до 17.15, а в пятницу до 14.45).

Также можно обращаться в территориальные отделы ведомства. В Кемерове по телефону 8 (384-2) 64-14-07, в Новокузнецке и Новокузнецком районе - 8 (384-3) 45-34-24, в Белове и Беловском районе - 8 (384-52) 6-52-67, в Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах - 8 (384-53) 5-14-91, в Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе - 8 (384-66) 9-80-24, в Ленинске-Кузнецком, Полысаеве и Ленинск-Кузнецком районе - 8(384-56) 3-15-11, в Березовском, Топках и Топкинском районе - 8(384-2) 64-56-07, в Гурьевске, Салаире, Гурьевском районе - 8(384-63) 5-51-72, в Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах - 8 (384-43) 5-62-72, Междуреченске, Мысках и Междуреченском районе - 8(384-75) 2-45-56, в Осинниках и Калтане - 8 (384-71) 5-35-13, в Таштаголе и Таштагольском районе - 8 (384-73) 3-00-53, в Юрге и Юргинском районе - 8 (384-51) 4-03-00 , в Тайге и Яшкинском районе 8 (384-55) 2-57-70, в Крапивинском и Промышленновском районах 8 (384-42) 7-41-42.

Кроме того, обратиться можно по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» по телефонам «горячей линии»: 64-11-40, 64-20-53 (ежедневно по будням с 08.00 до 12.00 и с 12.30 до 16.50 (в пятницу до 14.30).