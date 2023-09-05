В Кузбассе двое предпринимателей ответят в суде за вымогательство

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе два предпринимателя предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве у арбитражного управляющего. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фигурантами по этому делу проходят 46-летний кемеровчанин и 41-летняя жительница Санкт-Петербурга. Они узнали, что арбитражный управляющий не отследила и не подала вовремя сведения о трудоустройстве и доходе должника в деле о банкротстве, где кредитором являлся 46-летний обвиняемый. Обвиняемые стали угрожать арбитражному управляющему, что подадут жалобу на недобросовестное исполнение служебных обязанностей и потребовали от нее 550 000 рублей. Жительница Санкт-Петербурга выступала в качестве представителя кредитора: созванивалась с арбитражной управляющей, требовала компенсации якобы понесенных ее клиентом убытков, в том числе морального вреда. На доводы управляющего о том, что сумма 1 млн 385 тысяч рублей, определенная третейским судом, ему уже компенсирована и требования дополнительных выплат незаконны, предприниматели угрожали подачей жалоб в различные инстанции. В итоге женщина сообщила обо всем в ФСБ.

На предпринимателей завели уголовное дело. Они не признали свою вину.

Сейчас материалы переданы в суд на рассмотрение.