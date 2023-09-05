В Кемерове произошло ДТП с «перевертышем»

Фото: ГИБДД Кузбасса.

Вечером 4 сентября в Кемерове столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. Обстоятельства ДТП рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария случилась около 18:00 в районе дома № 12 по улице Пролетарской. 34-летний водитель «Тойота Королла» ехал по правой полосе от улицы Сарыгина в сторону проспекта Ленина. Перед разворотом водитель не перестроился на левую полосу и столкнулся с автомобилем «Дэу Матиз», который двигался по левой полосе попутного направления.

- В результате причинен лишь материальный ущерб, пострадавших нет, - рассказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что перед поворотом направо, налево или разворотом водители обязаны заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении (кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение).