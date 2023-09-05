В Кемерове начнут работать новые светофоры

Фото: администрация г. Кемерово.

С 6 сентября в Кемерове заработают новые светофоры, установленные на пересечении улиц 1-я Линия и Радищева. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Светофоры появились на перекрестке благодаря проекту «Безопасные качественные дороги». Временно они функционировали в тестовом режиме желтого мигания, а с завтрашнего дня начнут работать в обычном режиме.

У светофора будет четыре фазы:

Первая фаза - движение транспорта по улице Радищева и пешеходный переход через улицу 1-я Линия;

Вторая фаза – транспорт двигается по улице Радищева;

Третья фаза - движение транспорта по улице 1-я Линия и пешеходный переход через улицу Радищева;

Четвертая фаза - движение транспорта по улице 1-я Линия.