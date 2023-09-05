«Дикси-хит» в русском стиле ждет кемеровчан на открытии сезона. Фото: Филармония Кузбасса.

Губернаторский оркестр русских народных инструментов открывает новый концертный сезон. И приглашает в четверг, 5 октября, всех желающих кемеровчан и гостей города на «Дикси-хит в русском стиле» (6+).

Концерт станет настоящим праздником для любителей музыки народного жанра и почитателей джазового искусства. Начало в 18.30.

Вместе с оркестром в концерте примет участие прославленный коллектив «Сибирский диксиленд», который даст концерт в рамках своего юбилейного тура. Джаз-оркестру исполняется 35 лет.

Джазовые аранжировки полюбившихся всем русских народных песен и известных мелодий из любимых кинофильмов придадут им новое, свежее звучание, в котором проникновенность и глубина сочетаются с драйвом и импровизацией.

В программе - русские народные песни, обработки народных мелодий, мелодии из кинофильмов, авторские произведения в эстрадно-джазовом стиле.

Исполнители:

Губернаторский оркестр русских народных инструментов,

Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков;

Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд»,

Художественный руководитель заслуженный артист России Сергей Гершенович.

Концерт доступен по Пушкинской карте.