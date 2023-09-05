Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасс присоединился к Всероссийскому марафону донорства костного мозга #ДавайВступай. Об этом рассказали в пресс-службе администрации регионального правительства.

Сегодня мероприятие марафона прошло в Кемерове, а завтра оно состоится в Новокузнецке — с 09:30 до 13:30 на улице Кутузова, 19.

Губернатор Кузабсса Сергей Цивилев поблагодарил всех, кто вступил в регистр доноров костного мозга.

- Их в регионе уже почти 3 тысячи человек, и четверо стали донорами клеток костного мозга для пациентов с заболеваниями крови. Пересадка костного мозга – зачастую единственный шанс для онкобольных, - сказал он.

В пресс-службе АПК рассказали, что вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток могут желающие в возрасте от 18 до 45 лет весом не менее 50 кг без серьезных заболеваний. Для этого надо сдать анализ крови для HLA-типирования и заполнить соответствующие документы. Находиться в регистре вступившие в него будут до 55 лет. При необходимости, в случае совпадения с геномом больного, специалисты свяжутся с потенциальным донором.