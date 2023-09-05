В Кузбассе на неделе ожидаются перепады температур от +3 до +20 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

На этой неделе кузбассовцев ждет похолодание до +3 градусов и небольшие дожди. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, в среду, 6 сентября, ночью столбики термометров покажут +5...+10 градусов, местами +15, днем +15...+20 градусов. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в некоторых районах прогремят грозы.

В четверг, 7 сентября, ночью похолодает до +3...+8 градусов, местами до +13, днем температура будет в пределах +12...+17 градусов. Ветер сохранит свое направление, но изменит скорость: ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 12, днем 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Возможны небольшие и умеренные дожди, грозы.

В пятницу, 8 сентября, ночью ожидается температура +3... +8, днем +13...+18 градусов. Ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Пройдут небольшие дожди.