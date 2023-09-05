В Кузбассе четырехлетний ребенок заблудился в городе

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Новокузнецке полицейские вернули домой заблудившегося четырехлетнего мальчика. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Одинокого мальчика обнаружила одна из местных жительниц на улице Ленина. Ребенок был напуган и ничего не говорил. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители разыскали маму мальчика – ею оказалась 29-летняя горожанка. Как оказалось, вечером она с сыном возвращалась от бабушки и остановилась у детской площадки в сквере. Женщина отвлеклась на телефон, чтобы ответить на смс, и потеряла сына из виду. Новокузнечанка стала бегать и искать ребенка по всему скверу, однако поиски не увенчались успехом. О том, что мальчик найден, она узнала от полицейских.

Инспекторы ПДН составили на женщину административный протокол.