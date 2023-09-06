В Кузбассе пропавшего в лесу пенсионера нашли спустя сутки

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе полицейские нашли 73-летнего грибника, который заблудился в лесу. Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Днем в понедельник, 4 сентября, пенсионер отправился за грибами в лес в районе поселка Карлык. Когда мужчина не вернулся домой в назначенный срок, родственники забили тревогу. Позвонить ему они не могли – грибник не взял с собой мобильный телефон. Тогда родные обратились за помощью в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел организовали поиски, которые не прекращались даже ночью. Полицейские, спасатели, волонтеры и родственники пропавшего обследовали лесной массив и прибрежную зону рек Томь и Абашева.

В итоге спустя сутки мужчину обнаружили на окраине поселка. Оказалось, что во время сбора грибов пожилому человеку стало плохо, он прилег под дерево и уснул, а на следующий день по звуку расположенной неподалеку железной дороги отыскал путь домой и вышел к населенному пункту.

- Грибник промок и замерз, ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время здоровью мужчины ничто не угрожает, - рассказали в полиции.