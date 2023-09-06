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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 3:40

В Кузбассе фельдшер попала под суд за взятки

Медика из Кузбасса обвиняют в получении взятки и служебном подлоге
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летняя фельдшер из Осинников предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и служебном подлоге. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В феврале прошлого года к работнице медучреждения обратились знакомые с просьбой оформить фиктивный больничный. Женщина согласилась и внесла ложные сведения о заболеваниях в амбулаторные карты, за что получила денежное вознаграждение.

Коррупционную деятельность фельдшера выявили сотрудники полиции. На женщину завели уголовное дело по статьям о получении взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Медработник обвиняется в совершении двух преступлений.

Сейчас уголовное дело передано в суд. В отношении взяткодателей также возбуждены и расследованы уголовные дела.