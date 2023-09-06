Губернатор Кузбасса поручил проработать план «бесшовной» системы образования

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил проработать план «бесшовной» системы образования в регионе на совещании с участием ректоров вузов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.

В ходе встречи обсуждалось развитие высшей школы и ее перспективы, а также итоги приемной кампании текущего года.

Глава региона отметил, что Кузбасс вошел в число лидирующих территорий по рейтингу научно-технологического развития, а также возглавил федеральный рейтинг по мерам поддержки молодых ученых. В регионе модернизируют вузы, закупают современное оборудование.

- Наша с вами задача - создать все условия, чтобы студенты получали качественное современное образование, соответствующее самым высоким стандартам, а после обучения оставались жить и работать в Кузбассе, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Он поручил в ближайшие 10 дней проработать план «бесшовной» системы образования. Она должна включать цепочку детский сад-школа-вуз-работа в регионе. К созданию программы будут подключены вузы (они должны разработать план взаимодействия со школами) и местные предприятия, заинтересованные в привлечении будущих специалистов.