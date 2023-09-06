Больницы Кузбасса оснастили современным оборудованием

Новое оборудование поступило в кузбасские больницы.

Современное оборудование и новая мебель поступили в больницы Кемеровской области.

Оборудование и мебель по нацпроекту «Здравоохранение», как пояснили в региональном Минздраве, направлено в Ленинск-Кузнецкую больницу №1 и в кемеровскую городскую детскую клинику №2.

Для Ленинск-Кузнецкого стационара приобретен универсальный операционный стол, который удобен и для пациента, и для хирурга. Он дает возможность врачу сэкономить силы.

- А новый электрокоагулятор поможет останавливать кровотечение, делать хирургу одновременно разрез и прижигать ткани, сокращая время операции и снижая у пациента кровопотерю, - рассказала «Комсомолке» заведующая хирургическим отделением больницы Юлия Быкова.

В кемеровскую городскую детскую клиническую больницу №2 приобрели функциональные кровати, тумбы, приборы для УВЧ-терапии.

- Кроме того, больницу оснастили тренажерами для восстановления и разработки двигательных функций - велотренажерами, ходунками, тренажерами для разработки нижних и верхних конечностей.

- Будем дальше только наращивать поставки современной техники отечественного производства в больницы и клиники региона, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.