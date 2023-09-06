В Кузбассе водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке полицейские задержали автомобилиста, который сбил человека и уехал. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла ночью на шоссе Бызовском. Водитель автомобиля «Тойота Марк 2» наехал на пешехода, а затем врезался в «Форд Фокус». После этого виновник ДТП скрылся, оставив пострадавшего. Пешеход - 32-летний мужчина - получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Полицейские вскоре установили и задержали водителя «Тойоты Марк 2» - им оказался 31-летний новокузнечанин. На мужчину составили административный протокол, а также завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Автомобилисту грозит до двух лет лишения свободы.