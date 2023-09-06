МТС на треть увеличила скорость мобильного интернета в Кемерове

Фото: Филиал ПАО «МТС» в Кемеровской области.

Рост скорости мобильного интернета МТС зафиксирован во всем городе. В особенности улучшения заметны в районе парка имени Веры Волошиной и находящегося на его территории спортивно-развлекательном комплексе «Арена», где проводит домашние матчи волейбольный «Кузбасс». Благодаря переводу частот под стандарт LTE мобильный интернет МТС стал значительно быстрее и в ТРЦ «Гринвич» на ФПК, в посёлке Металлплощадка, в районе пересечения проспекта Ленина и Пионерского бульвара, а также – в жилом квартале напротив ТРЦ «Лапландия».

Скорость передачи данных достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть кемеровчане могли комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы экосистемы МТС. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G.

«С перераспределением частот в Кемерове мы завершаем масштабную программу рефарминга в Кузбассе на 2023 год. В результате проведенных работ в туристическом центре региона и крупнейших городах существенно улучшилась мобильная связь, и в первую очередь там, где на сеть была большая нагрузка. В Кемерове это центр города, густонаселенные районы, ТРЦ, больницы, спортивные сооружениях с большой посещаемостью и другие объекты», — говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

В феврале МТС перевела часты 3G в LTE в Шерегеше, в апреле – в Междуреченске, в июле – в Новокузнецке.