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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 8:44

Кузбасскому экс-чиновнику дали десятку за взятку

Десять лет колонии строгого режима за взятку получил бывший замглавы южного района Кемеровской области
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасскому экс=чиновнику дали десятку за взятку.

Кузбасскому экс=чиновнику дали десятку за взятку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-замглавы района в Кузбассе на десять лет сел в колонию строгого режима за взятку.

Доказательная база против обвиняемого собрана достаточная, приговор в суде 37-летнему бывшему заместителю главы Таштагольского района вынесен, сообщили «Комсомолке» в региональном Следкоме.

- Обвиняемый получил взятку за закрытые на строительство многоквартирных домов без соответствующей документации и оплату по муниципальным контрактам по подложным документам глаза. Сумма взятки составила порядка двух миллионов рублей, - уточнили в силовом ведомстве Кузбасса.

Суд приговорил экс-чиновника к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 2,3 миллиона рублей.