Бывшему руководителю кузбасской дорожной службы в три раза увеличили тюремный срок

Бывшему руководителю дорожной службы Кузбасс в три раза увеличили тюремный срок за взяточничество.. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему руководителю кузбасской дорожной службы в три раза увеличили срок уголовного наказания.

57-летнего начальника кемеровского филиала федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» обвинили в крупной взятке.

- С марта по июнь 2020 года осужденный предложил знакомому директору автодорожного предприятия за вознаграждение покровительство, пообещав при этом беспрепятственно подписывать акты выполненных работ по заключенным государственным контрактам. Вознаграждение заключалось в передаче взятки в виде оказания услуг имущественного характера - дорогостоящего ремонта личного автомобиля. Мужчина согласился, и поручил подчиненному сотруднику оплатить из бюджета организации ремонт автомобиля директора кемеровского филиала «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь», - пояснили «Комсомолке» в СУ СК России по Кемеровской области.

Найденные в квартире осужденного в ходе обыска, документы полностью подтвердили факт крупной взятки.

- Суд первой инстанции приговорил бывшего кузбасского дорожника к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также в полуторамиллионному штрафу.

- Однако позже кемеровский областной суд ужесточил наказание обвиняемому в три раза - до семи лет и шести месяцев лишения свободы, уже в колонии строго режима, - добавили в пресс- службе регионального Следкома.