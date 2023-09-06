В Кузбассе открыли сквер в память о герое.

В Белове открыли сквер имении кузбасского героя Льва Ковылина, защищавшего мир на Северном Кавказе.

Молодой офицер органов госбезопасности из Белова погиб в бою, выполняя служебный долг в Чечне в 2006 году. Посмертно, Указом Президента страны был награжден орденом Мужества.

- Сквер имени Льва Ковылина разбили в молодом беловском квартале «Сосновый». В сквере оборудованы тротуары, скамейки, амфитеатр, спортивная и детская площадки. На территории также высадили молодые деревья и декоративные кустарники, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе АПК.

На входе памятник кузбасскому герою. На его открытие пришли родственники, друзья и коллеги бойца.

- Лев Ковылин, как и все российские воины, защищал счастье детей, чтобы они могли спокойно и беззаботно играть, жить, учиться. Память о героях-земляках мы сохраним в наших сердцах, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.