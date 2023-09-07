Почти неделю скорый поезд Новокузнецк - Новосибирск будет курсировать по новому графику

Скорый поезд Новокузнецк - Новосибирск на шесть дней изменит свое расписание.

Расписание скорого поезда №857/858 сообщением Новокузнецк - Новосибирск изменится с 10 по 15 сентября. Об этом «Комсомолке» сообщили в компании «Кузбасс-пригород».

- Расписание скорого поезда изменится в связи с ремонтном железнодорожного полотна. Поезд из Новокузнецка в столицу Сибири в эти дни отправиться не как обычно в 13.00, а на десять минут позже в 13.10. При этом время отправления состава из южной столицы Кузбасса остается прежним - 6:57. В обратном направлении скорый поезд уйдет из Новосибирска, как и раньше, в 15.11, а прибудет в Новокузнецк в 21.24 на две минуты позже обычного графика, - уточнили в пригородной компании региона

Напомним, скорый поезд Новокузнецк - Новосибирск курсирует ежедневно, кроме вторника и среды.

- Мы просим пассажиров быть внимательными и планировать поездки с учётом изменений в расписании, - добавили кузбасские железнодорожники.

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