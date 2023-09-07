Переход на электросуда позволит сократить выбросы CO2 на 250 тыс. тонн за сезон

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Переход на электросуда актуален для крупных городов с большим пассажиропотоком (в этом году в Москве был запущен регулярный речной трамвай, работающий на аккумуляторных батареях), а также для территорий, где такой вид транспорта сможет обеспечивать переправу в областные и муниципальные центры, и регионов с уже развитым каботажным судоходством.

По подсчетам экспертов РСХБ, потребность в электрических судах составляет порядка 300 дополнительных единиц. Помимо самих судов потребуются разработки по внедрению систем хранения электроэнергии. Запустить регулярные внутригородские и междугородние перевозки на электросудах российские производители смогут к 2035 году (доля такого транспорта составит 5-7% от всего внутреннего водного транспорта). Объем необходимых инвестиций оценивается 50 млд. рублей.

- Электрические суда являются не только альтернативным маршрутным транспортом, но и привлекают большое количество туристов. Габаритные размеры позволяют получить доступ к портам, закрытым для крупных судов. Электрификация устраняет необходимость в постоянном трудоемком обслуживании дизельных двигателей. Переход на регулярные речные перевозки пассажиров на электросудах позволит сократить выбросы CO2 на 250 тыс. тонн за период навигации, а также предотвратить образование разливов нефтепродуктов, - отметила руководитель направления Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.