Названы сроки окончания ремонта теплосетей на улице Дзержинского в Кемерове

Фото: СГК Кузбасса.

Нечетная сторона улицы Дзержинского в Кемерове будет открыта для проезда автомобилей к концу октября. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Сейчас на километровом участке полным ходом идут работы по замене теплосетей. Бригады параллельно ведут сразу несколько видов работ. Где-то еще ведется монтаж труб, на других участках, где трубы уже смонтированы, закрыты лотки, проведена их гидроизоляция, идет обратная засыпка щебнем и утрамбовка. Основные работы сейчас сосредоточены на тепловой камере — на пересечении улиц Дзержинского и Красноармейской.

- С учетом работ по полной обратной засыпке, благоустройству и асфальтированию для проезда автомобилей нечетная сторона улицы Дзержинского будет открыта к концу октября, - отметили в СГК Кузбасса.