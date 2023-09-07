Кузбасские хирурги обменяются профессиональным опытом со столичными коллегами

Кузбасские хирурги обменяются опытом со столичными коллегами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках VIII Всероссийского съезда хирургов в Кемерове кузбасские и столичные врачи обменяются профессиональным опытом

В региональном Минздраве сообщили, что кузбасские хирурги поделятся с коллегами своими передовыми наработками. Например, уникальным методом оперативного лечения пациентов, страдающих ишемическим инсультом, по технологии эндоваскулярной тромбоэкстракции.

- Это высокотехнологичный метод удаления тромбов из артерий головного мозга. В свою очередь лучшие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, а также крупнейших клиник Сибири, поделятся своим практическим опытом по использованию современных биологических имплантов и малоинвазивных способов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, - пояснили «Комсомолке» в Минздраве Кузбасса.

Как стало известно, в рамках съезда хирурги на базе кемеровских клиник проведут показательные операции с использованием малотравматичных технологий.

- От вашего профессионализма зависят жизнь и здоровье людей. Сейчас важная миссия - помощь раненым бойцам. Мы приняли решение создать в Юрге госпиталь и передать его Министерству обороны РФ, чтоб там лечились наши ребята. Одновременно мы делаем три реабилитационных центра для ветеранов СВО - в Кемерове, Новокузнецке и Шерегеше. Подобные мероприятия помогают искать новые способы лечения серьезных заболеваний, вырабатывать лучшие методики, - отметил Сергей Цивилев.