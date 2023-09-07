Полиция Кузбасса опровергла информацию из соцсетей о розыске педофила

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В полиции Кузбасса опровергли сообщения из соцсетей о розыске мужчины, пристававшему к школьнику в Кемерове. Официальный комментарий опубликован на сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

Сегодня в школьных чатах появилась информация о гуляющем по Кировскому району незнакомце, который якобы выслеживает детей после школы. По словам пользователей, мужчина зашел в «Монетку» на Инициативной, и там заприметил мальчика. Незнакомец проводил ребенка до дома, расспрашивая, где его родители. К сообщению прикреплена ориентировка с фотороботом, в которой сообщается, что в городе объявился педофил.

В полиции Кузбасса сообщили, что распространения в школьных чатах информация о розыске мужчины, причастного к совершению особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, не имеет отношения к нашему региону и в настоящее время не соответствует действительности. Сама же ориентировка с 2017 года периодически появляется в разных регионах страны.

Кузбассовцев призвали критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверяя сведения, а также самим не распространять фейки.

Сейчас полицейские проводят проверку и ищут того, кто вбросил недостоверную информацию в школьные чаты.