Жительницу Кузбасса привлекли к ответственности за курение дочери

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Беловском округе привлекли к ответственности женщину, чья 12-летняя дочь курила электронную сигарету. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Школьница выложила в соцсети видео, на котором она демонстративно курит вейп. Ролик увидели сотрудники полиции и пригласили подростка вместе с мамой в отделение. С девочкой провели профилактическую беседу о вреде курения, а на маму составили административный протокол о неисполнении обязанностей воспитанию детей. Подростка также поставили на внутришкольный учет.