Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 1:45

Жительницу Кузбасса привлекли к ответственности за курение дочери

Женщину наказали из-за демонстративного курения вейпа 12-летней дочерью
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Беловском округе привлекли к ответственности женщину, чья 12-летняя дочь курила электронную сигарету. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Школьница выложила в соцсети видео, на котором она демонстративно курит вейп. Ролик увидели сотрудники полиции и пригласили подростка вместе с мамой в отделение. С девочкой провели профилактическую беседу о вреде курения, а на маму составили административный протокол о неисполнении обязанностей воспитанию детей. Подростка также поставили на внутришкольный учет.