В Кузбассе шесть человек пострадали в ДТП

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Прокопьевске столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали шесть человек. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ДТП произошло вечером 7 сентября на проспекте Шахтеров. По предварительным данным, 37-летний водитель «Хонда Аккорд» нарушил правила обгона и врезался сначала во встречный автомобиль «Киа Спектра», а затем – в «Лифан».

- В результате столкновения травмирована 24-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Киа», и ее 41-летняя пассажирка. Кроме того, пострадали водитель «Хонды» и три его пассажира - мужчины 35, 39 и 42 лет. Разовая медицинская помощь оказана 34-летней пассажирке, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.