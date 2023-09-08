Исследование: большинство россиян делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей

Фото: Tele2.

Tele2 провела опрос в своем приложении с аудиторией 9 тыс. человек, чтобы узнать, как россияне готовились к началу учебного года. Так, примерно 30% респондентов сообщили, что начали закупать товары к школе уже в июле, 42% отложили подготовку до августа, а остальные не торопились с ней даже за несколько дней до 1 сентября.

Почти 58% опрошенных предпочитают совершать покупки в интернете, остальные ходят в обычные магазины.

В большинстве семей – около 68% - дети участвуют в выборе товаров для школы. Почти треть родителей признались, что принимают решения самостоятельно, без обсуждений с детьми.

Траты на подготовку к школе у 55% опрошенных не превысили порога в 30 тыс. рублей.

На вопрос «Перед 1 сентября вы как?» многие пользователи отвечали почти одинаково. Респонденты сообщили, что сожалеют по поводу уходящего лета, испытывают облегчение от того, что дети «будут заняты делом» и радость, «что уже не надо в школу». Родители быстро взрослеющих дети признавались, что они испытывают: «Тревогу! Волнение! Панику! И бесконечную грусть, так как время летит быстро».