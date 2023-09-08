Глава Новокузнецка подписал распоряжение о начале отопительного сезона

В квартирах новокузнечан потеплеет во второй половине сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Согласно документу, подача тепла в Новокузнецке стартует 15 сентября.

Причем первыми по традиции тепло получат социальные учреждения, а в жилых домах батареи нагреются позднее.

Как отметили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, которая занимается и теплоснабжением Новокузнецка, организация приступит к подаче тепла социальным учреждениям с 12.00 пятницы, 15 сентября.

В домах жителей, согласно утвержденным муниципальными властями графикам, поэтапное подключение начнется на три дня позже - с 8.00 понедельника, 18 сентября.