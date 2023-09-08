Избирком Кузбасса назвал первые цифры явки 8 сентября

В Кузбассе озвучены первые цифры явки избирателей на региональных выборах.

Избирком Кузбасса озвучил первые цифры явки 8 сентября. Как сообщила «Комсомолке» председатель региональной избирательной комиссии Светлана Демидова, явка в первый день голосования на выборах губернатора и депутатов региона по состоянию на 15.00 составила 27,4%.

- Все участки открылись сегодня вовремя, в 8.00. Выборы проходят в штатном режиме, - отметила Светлана Демидова.

Руководитель кузбасского избиркома уточнила, что те избиратели, которые не могут прийти на участки сами по объективным причинам, имеют право до 14.00 10 сентября подать заявление в комиссию о голосовании на дому.

Напомним, за четырех кандидатов в губернаторы, пять политических партий и 259 «одномандатников» смогут проголосовать свыше 1 миллиона 900 тысяч кузбасских избирателей. На 1 604 участках выборы обеспечат свыше 17 тысяч членов избирательных комиссий.