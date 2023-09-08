Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 11:37

Первая в Кузбассе женщина - Герой Труда пришла на выборы из-за большой любви

Первая женщина Кузбасса - Герой Труда Людмила Суслякова проголосовала на региональных выборах губернатора из-за большой любви
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Герой Кузбасса Людмила Суслякова пришла на выборы из-за большой любви.

Герой Кузбасса Людмила Суслякова пришла на выборы из-за большой любви.

Из-за большой любви к родному краю на кузбасских выборах проголосовала первая в Кузбассе женщина, удостоенная высшего знака отличия за трудовые достижения - звания «Герой Труда Российской Федерации» - Людмила Суслякова.

Она уверена, что каждый гражданин должен реализовать свое избирательное право и исполнить свой гражданский долг.

Людмила Суслякова из трудовой династии металлургов и шахтеров. Ее мама несколько десятилетий отработала в первом конвертерном цехе Западно-Сибирского металлургического комбината. Папа долгие годы трудился на шахте «Юбилейная».

- Я пошла по стопам мамы связала судьбу с Запсибом, где работаю 40 лет машинистом крана доменного цеха. За всю сознательную жизнь не пропустила ни одни выборы, потому что всегда надеялась на перемены к лучшему. И сейчас эти надежды сбываются как никогда, - рассказала Людмила Суслякова.