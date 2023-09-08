В Кемерове ограничат подачу горячей воды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кемерове для части жителей Центрального района ограничат подачу горячей воды на время работ по соединению нового трубопровода на пересечении улиц Красноармейской Дзержинского

Стыковка трубопровода, как сообщили «Комсомолке» в Сибирской генерирующей компании, займёт около суток.

Подачу горячей воды в Центральном районе областного центра Кемеровской области ограничат в 98 домах, расположенных в десяти кварталах района (№№ 13, 14, 16, 17, 39, 43, 44, 45, 46, 47) с 9.00 субботы, 9 сентября, до 9:00 воскресенья, 10 сентября.

- Вода в это время жителям будет подаваться по одному трубопроводу и в период малого водозабора, ночью и утром, ее температура может снижаться, - уточнили в СГК.