В Кузбассе на выборах проголосовал олимпийский чемпион

Фото: пресс-служба АПК.

Известные спортсмены и почетные граждане Кузбасса принимают участие в голосовании.

Так, на избирательный участок пришли олимпийский чемпион и почетный гражданин Кемеровской области Вячеслав Иваненко, а также Герой Кузбасса и почетный гражданин Кемеровского района Сергей Полико. Они являются яркими примерами успешных представителей нашего края, которые приложили огромные усилия, чтобы достичь высоких результатов в своих областях.

Фото: пресс-служба АПК.

Также выполнил свой гражданский долг серебряный призер зимних Олимпийских игр, президент региональной федерации лыжных гонок Александр Бессмертных. Он призвал жителей Кузбасса последовать его примеру.

- Сделать выбор должен каждый для себя. Могу сказать, что за последние годы в Кузбассе было многое сделано для спорта, область развивается, растет, о нас узнают в стране и в мире и это позитивно, хорошо, будем двигаться в этом направлении, — сказал Александр Бессмертных, отметив, что жители Кузбасса сами должны решать, как и где им жить, а для этого нужно прийти на выборы.