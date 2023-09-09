В кузбасском городе молодожены пришли на выборы в день свадьбы

Фото: пресс-служба АПК.

Евгений и Евгения Смердины из Осинников сегодня исполнили сразу два гражданских долга: сначала зарегистрировали свои отношения, а потом отправились на выборы.

Сегодня на избирательном участке №800 царит особая атмосфера, ведь он расположен в здании ЗАГСа. В субботу, 9 сентября, сразу три пары решили узаконить свои отношения. А супруги Смердины не только зарегистрировали брак, но и отдали свои голоса за кандидатов в губернаторы, депутатов парламента Кузбасса и депутаты Совета народных депутатов городского округа.

Евгений и Евгения сделали свой выбор на данном участке благодаря возможности проголосовать по месту нахождения. Муж и жена в свадебных нарядах взяли бюллетени и прошли к кабинкам для голосования.

- Считаем, что проголосовать должны все жители округа и Кузбасса, ведь мы выбираем будущее – нашего губернатора и депутатов. От них многое зависит, в том числе защита интересов семьи и детства, - считают молодожены.