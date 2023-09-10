Жительница Кузбасса обманулась в знакомом на 60 тысяч рублей

Жительница Кузбасса потеряла из-за мошенников 60 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

65-летняя жительница города Тайга потеряла из-за мошенников 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Тайгинку обманули с помощью мессенджера. В нем она получила сообщение от своего знакомого, который ссылаясь на проблемы со здоровьем, попросил у нее взаймы крупную сумму денег. Пенсионерка пожалела мужчину и перевела на указанный им номер все свои сбережения - 60 тысяч рублей. Через некоторое время она позвонила своему знакомому и спросила о получении перевода, а мужчина удивился вопросу и заявил, что никаких денег он ни у кого не просил. Тогда-то и выяснилось, что аккаунт мужчины в мессенджере был взломан и от его имени с пенсионеркой общался мошенник. Женщина обратилась за помощью в полицию.

- В настоящее время следователь возбудил уголовное дело по признакам мошенничества. Также устанавливаются причастные к преступлению лица, - сообщили в пресс-службе лавка кузбасской полиции. – Согласно российскому законодательству, за подобное преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция Кузбасса напоминает, что если в социальных сетях или мессенджерах ваши родственники или знакомые просят у вас занять денег, то им необходимо перезвонить, чтобы убедиться, что просьба действительно исходит от них самих, а не от мошенника, который получил доступ к аккаунту и действует от их имени.