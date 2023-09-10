Три тысячи звонков поступили в дни выборов на горячую линию избиркома Кузбасса

В Кемеровской области во время выборов работала горячая линия для избирателей. По данным избиркома Кузбасса, с 7 по 10 сентября операторы горячей линии получили более трех тысяч звонков от жителей области.

Избиратели уточняли адреса избирательных участков, контактные телефоны избирательных комиссий, сроки избирательных действий, порядок голосования, а также информацию о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов. Также поступали и звонки с благодарностями в адрес членов избирательных комиссий.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября в Кузбассе состоялись выборы губернатора, депутатов регионального парламента и в 11 муниципалитетах - депутатов органов местного самоуправления.

На должность губернатора претендовали четыре кандидата, за мандаты вв парламенте Кузбасса боролись 433 кандидата от пяти политических партий.