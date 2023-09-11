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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 4:55

В Кемеровском районе нашли заблудившуюся в лесу женщину

Жительница Кузбасса ушла за грибами и потерялась
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В Кузбассе спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину. Об инциденте рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Жительница Кемеровского района отправилась в лес в районе деревни Осиновка и потерялась. На помощь ей прибыли спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда вместе с кинологическим расчетом. Они обследовали лесной массив и нашли заблудившуюся. Женщину вывели к автомобилю. Медицинская помощь ей не потребовалась.