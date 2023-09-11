В Кемеровском районе нашли заблудившуюся в лесу женщину

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В Кузбассе спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину. Об инциденте рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Жительница Кемеровского района отправилась в лес в районе деревни Осиновка и потерялась. На помощь ей прибыли спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда вместе с кинологическим расчетом. Они обследовали лесной массив и нашли заблудившуюся. Женщину вывели к автомобилю. Медицинская помощь ей не потребовалась.