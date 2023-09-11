В Кузбассе создадут новый индустриальный парк по переработке ТКО

Фото: пресс-служба АПК.

В поселке Пригородный Кемеровского муниципального округа будет создан новый индустриальный парк. Соответствующее соглашение на площадке VIII Восточного экономического форума пописали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК «Экоимпульс» Сергей Гутов.

В индустриальном парке на льготных условиях будут работать компании, занимающиеся утилизацией твердых коммунальных отходов и переработкой вторсырья. Инвестор планирует вложить около 650 млн рублей в инженерную инфраструктуру. Это даст возможности для реализации инвестпроектов на сумму 10 млрд рублей.

Губернатор Кузбасса отметил, что создание индустриального парка «Пригородный» повысит инвестиционную привлекательность Кузбасса и будет способствовать развитию территории.

- Будут созданы более 300 рабочих мест, в рамках соглашения сотрудников обеспечат новым жильем. К тому же запуск дополнительных современных производств по переработке твердых бытовых отходов позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе, — отметил Сергей Цивилев.