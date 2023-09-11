Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 10:06

Кемеровчане пополнили копилку здоровья на 150 километров

Спортивный праздник в областном центре прошел в рамках акции «Ходи, Кузбасс».
Источник:kp.ru
Фото: РЦСС Кузбасса

Фото: РЦСС Кузбасса

Любителям спортивной ходьбы и активного образа жизни предложили преодолеть дистанцию ровно в один километр. Возраст участников мероприятия не ограничивался. Оно завершило серию легкоатлетических мероприятий, прошедших в столице Кузбасса с участием ведущих ходоков России.

Как уточнили в Региональном центре спортивных сооружений Кузбасса, всего заявки на участие подали полторы сотни спортсменов-любителей. При этом кроме жителей Кемерова были и представители других муниципальных образований региона. Дистанцию каждый из них преодолевал в своем темпе и с удовольствием. Ходили вокруг ледового дворца «Кузбасс».

Напомним, что такие акции в Кемерове для любителей здорового образа жизни проводится уже несколько лет, в них принимают участие не только «чистые» пешеходы, но и поклонники ходьбы со скандинавскими палками.

Пройденные 150 километров также пойдут в зачет всероссийской акции "Выбираю чистый воздух", где Кемерово пока находится на шестом месте.