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НовостиОбщество11 сентября 2023 10:22

Промышленные предприятия Кузбасса - самые популярные у российских туристов

Это показал опрос, устроенный Агентством стратегических инициатив.
Источник:kp.ru
Фото: АСИ

Фото: АСИ

Его цель – оценить, насколько открыты и гостеприимны производства в российских регионах для любителей промышленного туризма.

На сегодняшний день ТОП регионов по участию в опросе возглавляет Кузбасс.

Как уточнили в региональном Агентстве по туризму, у нас для туристов открыты Кедровский угольный разрез, «Сибшахтострой» и химический флагман Сибири - Кемеровский «Азот».

На втором месте пока идет Челябинская область. Здесь открыт первый в России центр компетенций по промышленному туризму в стране.

На третьем месте - Орловская область.

Опрос доступен по ссылке: https://ldc.asi.ru/api/promtourism/survey/form-1 и продлится до 6 октября.