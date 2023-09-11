Промышленные предприятия Кузбасса - самые популярные у российских туристов

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Его цель – оценить, насколько открыты и гостеприимны производства в российских регионах для любителей промышленного туризма.

На сегодняшний день ТОП регионов по участию в опросе возглавляет Кузбасс.

Как уточнили в региональном Агентстве по туризму, у нас для туристов открыты Кедровский угольный разрез, «Сибшахтострой» и химический флагман Сибири - Кемеровский «Азот».

На втором месте пока идет Челябинская область. Здесь открыт первый в России центр компетенций по промышленному туризму в стране.

На третьем месте - Орловская область.

Опрос доступен по ссылке: https://ldc.asi.ru/api/promtourism/survey/form-1 и продлится до 6 октября.